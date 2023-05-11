Bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik yapan ve Rizespor'un eski başkanlığı görevini de üstlenen Tahir Kıran, Ali Koç'un icraatlarını sert bir dille eleştirdi.

Radyogol'e konuşan Kıran şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal, tuz parasına çalışırken neden gönderildi. Fenerbahçe, Ali bey geldiğinden beri 153 oyuncu aldı. Bu korkunç bir rakam. Yazıktır, günahtır. Söylememize rağmen duymuyor. Fenerbahçe Kulübü, Koç Holding değil. Kurumsal bir şirket gibi yönetemezsin."



"Vallahi billahi Ali Koç'a acıyorum"

"Forma yüzünden oyuncuya haciz gönderemezsiniz. Sen bu kadar para harca, tonlarca küfür ye. Vallahi billahi Ali Koç'a acıyorum. Şampiyonluk marşı bile hazırlatmıştık, sanırım önümüzdeki 3-4 yıl sonra yayınlayabileceğiz! Bu hakemler temizlenmeden problemleri çözemezsiniz. Ben geldiğim an, yerle bir ederim orayı. Kulüplerin %90'ı batık durumda. Filmlerde dayak yiyen adamlar var ya biz onlarız. Galatasaray'a verilen penaltı evlere şenlik. El, kol, dirsek neresi..."