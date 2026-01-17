Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. maddesi kapsamında görevden alındı. Yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğü genel müdürlük görevinden ayrılan Sağtürk’ün yerine henüz yeni bir atama yapılmadı.

Görev değişikliği kapsamında Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da görevden alındı. Boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Barış Salcan atandı.

Sağtürk, Bakanlık Bünyesinde Yeni Görevine Başlıyor

Görev devrinin ardından Bedri Tan Sağtürk’ün, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bakan danışmanı olarak çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Kültür ve sanat alanındaki tecrübesini bu kez Bakanlık düzeyinde değerlendirecek olan Sağtürk’ün yeni görevi, Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından netleşti.

Bakan Ersoy’dan Teşekkür Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, görev süresi boyunca ortaya koyduğu katkılar nedeniyle Sağtürk’e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan, opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk’ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum.”

Görev değişikliğiyle birlikte Devlet Opera ve Balesi’nde yeni döneme ilişkin atamaların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.