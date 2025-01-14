Bursa'da yaşayan Emine Görgen, babasının ölümünün ardından miras kalan 12 dönümlük arsayı kardeşleriyle paylaştı.

Mal paylaşım sürecinde hiçbir sorun yaşanmazken, arsadan 3 dönümlük hak sahibi olan Görgen'in çilesi, kardeşlerinin kendi paylarını bir emlakçıya satmasıyla başladı.

Yaşlı kadın, kardeşlerinin hakkını satın aldıktan sonra kendisine teklif veren emlakçıyı geri çevirdi.

Yıllar sonra arsadaki payını bir başka müşteriye satmaya karar veren Görgen, alıcıyla birlikte geldiği arazisinde gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı.

TAPULU ARAZİSİNE HABERSİZCE GECEKONDU YAPTI

10 milyon lira değerindeki tapulu arazisine 3 ev ve tavuk çiftliği yapıldığını gören mağdur kadın, hemen jandarma ekiplerine haber verip şikayetçi oldu.

Ev sahipleriyle konuşan Görgen “Siz evi nasıl yaptınız?” diye sorunca ev sahipleri, kendisine emlakçının sattığını söyledi.

Savcılığa giden Görgen, yaşadığı mağduriyet üzerine, “Ben şimdi burada ev yapıp oturan insanlara nasıl çık diyeyim, buna müsaade eden emlakçı ya benim paramı versin ya da mağdur ettiği insanlara yardımcı olsun.” diye sitem etti.

"TAPU BİZİM AMA EV YAPMIŞLAR"

Kendi arsasında müşteri olan Emine Görgen, “Burada bizim 12 dönüm arazimiz vardı. Emlakçı kardeşlerimle anlaşıp 9 dönümünü aldı. Benim 3 dönüm olan arazim kaldı. Ben de burayı satmaya karar verdim.

Geldim ki ne göreyim; emlakçı meyve ağaçlarını kesip, benim yerime yol yapmış. Hemen jandarmayı aradım, savcılığa gidip şikayetçi oldum. Şimdi bizim mahkememiz devam ediyor. Buranın tapusu bize ait ama ev yapmışlar.

"4.5 MİLYONA ANLAŞTIK SADECE 700 BİN ÖDEDİ"

Bir gün emlakçı bize gelip bana, ‘Senin 500 metrekare yeri kardeşinin yeriyle değiştirdik' dedi. Ben de kendisine, ‘Bizimle bir sözleşme yapmadın, anlaşma yapmadın. Benim yerime siz nasıl yol yaparsınız' dedim.

Baktım ki burada evler yapmışlar, benden arazinin tapusunu almak isteyince 4.5 milyon liraya anlaştık. Bana parayı getirecekti sadece 700 bin lira ödedi, bir daha da ödeme yapmadı. Ben kendi arsama müşteri oldum.” diye konuştu.