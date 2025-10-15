Yaz aylarında kısa süreli yaşanan yükselişin ardından, küresel petrol fiyatları yeniden düşüş trendine girdi. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan sert düşüşle birlikte Brent petrol, 7 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Son 5,5 ayın en düşük değerine gerileyen Brent petrol fiyatları, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisini beraberinde getirdi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, brent petroldeki bu düşüşün ardından benzinin litre fiyatına yaklaşık 1 TL tutarında indirim yapılması planlanıyor. İndirimin, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıması bekleniyor.

Bu gelişme, özellikle son aylarda akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle zorlanan araç sahipleri için sevindirici bir haber olarak değerlendiriliyor. Brent petrolün varil fiyatı, geçtiğimiz haftalarda 90 dolar bandına kadar çıkmışken, cuma günü itibarıyla 82 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki bu düşüşün ana nedenleri arasında; Ortadoğu’daki tansiyonun geçici olarak durulması, küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması ve ABD’nin stratejik petrol rezervlerinden piyasaya ek arz sağlaması gibi faktörleri gösteriyor.

Brent petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeni fiyat düzenlemeleri de gündeme gelebilir.

İstanbul: 51,18 TL

51,18 TL Ankara: 52,03 TL

52,03 TL İzmir: 52,35 TL

İndirimin ardından yeni fiyatların şu şekilde olması öngörülüyor:

