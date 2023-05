Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tarihi çarşıların Kahramanmaraş turizmine olan katkısından bahsetti. Demirciler Çarşısı esnafıyla bir araya gelen Başkan Okay, bölgenin turizm konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Bu potansiyeli ortaya çıkarma adına tarihi yapıların bir bir ayağa kaldırıldığını anlatan Başkan Okay, bu yapıların Kahramanmaraş’ın aynası olduğunu söyledi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Bölgemizin turizm anlamında gelişmesi ve kalkınması adına çalışmalar yapıyoruz. Özellikle konak restorasyonları, çarşı ve sokak restorasyonları bu noktada büyük bir alt yapı oluşturmaktadır. Demirciler Çarşısı’nın restorasyon çalışmasıyla birlikte bu bölge daha da hareketlendi. Yine Mutfak Müzesi ve çevresinde bir restorasyon çalışması için çalışma başlattık. Burada yapılacak olan sokak iyileştirme çalışması bölgeye büyük hareketlilik katacak. Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi sokağının cephe yenileme çalışmasını tamamladık. Hatuniye Cami ve çevresinde aynı çalışmaları yapacağız. Kahramanmaraş’ın turizmden hak ettiği payı alması adına üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”