Yanı sıra lavanta şerbeti, Nar şerbeti, Reyhan şerbeti ve limonata olmak üzere, sadece lezzetli olmasıyla kalmayıp aynı zamanda çeşitli sağlık faydalarıyla da öne çıkar. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle bilinen ve geleneksel olarak birçok kültürde şifalı bitki olarak kullanılmıştır.

Osmanlı saraylarında şerbetler, en sık tüketilen doğal şifa kaynakları arasında yer almaktadır. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezi olarak bilinen mevsimine göre çeşitli meyve, sebze veya bitkilerden yapılan şerbetler vücuda direnç vermesi ve rahatlatıcı özellikleriyle bilinir.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt