Kahramanmaraş’ta Depremden Önce Alışverişin Merkezi Olan Trabzon Caddesinde Deprem Dolayısıyla Birçok İş Yerinin Yıkılmasıyla Bayram Alışverişi Yapmak İsteyen Vatandaşlar Da Tarihi Kapalı Çarşıya Akın Etti.

Asrın Felaketinin Yaşandığı Kahraman Kentte Asırlık Alışveriş Merkezi Olan Tarihi Kapalı Çarşıda Felaket Sonrası İş Yerlerini Açarak Hizmet Veren Esnaflar Bayramdan Ümitli.

Özellikle Depremin Her Yerde Olduğu Gibi Kapalı Çarşıda Da Olumsuz Etkilerinin Olduğunu Belirten Esnaflar Bayram Dolayısıyla Satışların Artacağını Düşündüklerini İfade Etti.