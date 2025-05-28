Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Tarihi Kapalıçarşı’da çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, yangın çarşı içerisindeki bir mağazanın deposunda başladı.

Yangının büyümeden kontrol altına alınması için olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve özverili müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülerek, tarihi çarşının tamamına yayılması önlendi.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, mağazada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, vatandaşları tarihi yapılarda güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.