Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği 9 girişli çarşıda 495 dükkandan büyük bölümü, "asrın felaketi" olarak anılan depremleri hasarsız atlattı.

Geleneksel el sanatları atölyeleri ile yok olmaya yüz tutmuş kalaycılık, semercilik gibi mesleklerden ustaları da barındıran Kahramanmaraş ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri konumundaki tarihi çarşıda depremlerin ardından yaşanan elektrik kesintisi giderildi.

Depremleri hasarsız atlatan dükkanlarda esnaf kepenk açtı, atölyelerde imalat başladı.

Depremi hafif hasarla atlatan bazı dükkanlar da tadilatların ardından açıldı.

Hayatın normale dönmeye başladığı kentteki tarihi çarşıda da hareketlilik gözleniyor.

Kahramanmaraş Bakırcılar, Alüminyum Ürün İmalatçıları ve Dökümcüleri Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Selamet Atlı, Tarihi Maraş Çarşısı'nda hayatın büyük oranda normale döndüğünü söyledi.

Kuyumcu Zeki Önder ise çarşıda hareketli günlerin yaşanmaya başladığını ifade etti.

