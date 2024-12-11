Karbükü mevkiinde yer alan su değirmeni, zamana inat çalışarak bölge halkının ihtiyaçlarını karşılıyor.

63 yaşındaki İsmet Navruz, sabah seher vaktinde değirmeni açarak, kış hazırlıkları yapan köylülerin bulgur, un ve zahirelerini öğütmek için 7/24 mesai yapıyor.

1923 yılında kurulan değirmen, o tarihten bu yana sadece bir kez restore edilmiş olup, tüm doğallığını koruyor. Yöre halkının tercihi olan su değirmeninin en büyük avantajı, öğüttüğü ürünlerin tamamen doğal ve taze olması.

Gelişen teknolojiye rağmen babasından devraldığı geleneği sürdüren Navruz, buğday ve mısır gibi tahıl ürünlerini öğüterek un ve bulgur üretimini gerçekleştiriyor.

Tarihi su değirmeni, bölge kültürünün ve tarımsal geleneklerin yaşatılmasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor.