Tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan izler, şehirdeki tarihi mekanlarla gözler önüne serilmektedir. İşte Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan önemli noktalar:



1. Kahramanmaraş Kalesi: Kahramanmaraş Kalesi, şehrin tarihi simgelerinden biridir. Tarihi dokusu ve muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini büyülerken, şehre yüksek bir noktadan bakma fırsatı sunmaktadır.



2. Germanicia Antik Kenti ve Taban Mozaikleri: Germanicia Antik Kenti, tarihin derinliklerine yolculuk yapmak isteyenler için önemli bir durak noktasıdır. Kentteki taban mozaikleri, antik döneme ait izleri günümüze taşımaktadır.



3. Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi: Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, tarihi eserlerle dolu zengin bir koleksiyona sahiptir. Geçmişten günümüze uzanan tarihi eserler, burada meraklılarıyla buluşmaktadır.



4. Mahmut Arif Paşa Konağı Kahramanmaraş Etnografya Müzesi: Mahmut Arif Paşa Konağı, şehrin kültürel mirasını yansıtan bir müzedir. Etnografik eserlerin sergilendiği bu mekan, ziyaretçilere Kahramanmaraş'ın tarihini ve kültürünü yakından tanıma fırsatı sunar.



5. Kahramanmaraş Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi: Kahramanmaraş'ın kahramanca direnişini ve kurtuluş mücadelesini anlatan bu müze, tarihi bir atmosfer sunar ve ziyaretçileri o dönemin heyecanına ortak eder.



6. Eshab-ı Kehf Külliyesi: Eshab-ı Kehf Külliyesi, dini ve kültürel öneme sahip bir mekan olup, tarihi ve mimari açıdan büyüleyicidir. Ziyaretçiler, bu külliye içinde tarihi dokusuyla büyülenirken, dini atmosferi de deneyimleme şansı bulurlar.



7. Elbistan Ulu Camii (Cami-i Kebir): Elbistan Ulu Camii, şehrin tarihi ve dini önemini yansıtan kıymetli bir yapıdır. Mimari güzellikleri ve tarihi atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler.



8. Tarihi Maraş Çarşıları: Kahramanmaraş'ın tarihi çarşıları, geleneksel atmosferi ve yöresel ürünleriyle bilinir. Çarşıları gezmek, şehrin kültürel ve ticari yaşamına tanıklık etmek için harika bir fırsattır.



Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel mirası, ziyaretçilere unutulmaz anılar ve tarihi deneyimler sunmaktadır. Şehir, zengin geçmişiyle Türkiye'nin önemli kültürel merkezlerinden biri olarak adını yazdırmaktadır.