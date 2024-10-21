Aksu TV, yeni yayın döneminde Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel değerlerini ekrana taşıyan "Tarihte Maraş" programını izleyicilerle buluşturuyor. Araştırmacı yazar Murat Yarım ve tarihçi İlker Benli’nin sunumuyla yayınlanan program, şehrin zengin tarihini ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarıyor.

"Tarihte Maraş" her bölümde Kahramanmaraş’ın köklü geçmişini, önemli olaylarını ve tarihi mekânlarını detaylı bir şekilde ele alıyor. Program, hem yerel izleyiciler hem de tarih meraklıları için bilgilendirici bir içerik sunarak Aksu TV ekranlarında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.