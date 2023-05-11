"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin fay hatlarının geçtiği tarım arazilerinde yarıklar meydana geldi, bazı köy ve bağ evlerinde hasarlar oluştu.

Fay hattındaki bazı köy evleri ise adeta yarılan toprakla birlikte ikiye ayrıldı.

Bunun yanında zeytin, badem, incir ağaçları ile çeşitli sebzelerin bulunduğu tarım arazilerinin sulanması için kullanılan havuz ve göletlerde de hasar oluştu.

Yarılmalar ve toprak kayması nedeniyle kot farkının yaklaşık 1 metreyi bulduğu bazı arazilerde tarla ve bahçelerde ise 5-6 metre genişliğinde çökmeler yaşandı.

Kahramanmaraş'ın Türkeli ile Gaziantep'in Nurdağı ilçelerinin sınırındaki Bademli köyünde de yaklaşık 400 dekarın sulanmasında kullanılan havuzda yarıklar meydana geldi.

400 ton su kapasiteli havuzdaki sular zeminde oluşan yarıklardan aktı.

Bölgede tarımla geçimini sağlayan çiftçiler havuz yeterli dolulukta olmadığı için ürünlerini sulayamıyor.