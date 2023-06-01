Kirişci, beraberinde AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, belediye başkanları ve partililerle Kahramanmaraş Adliyesine geldi.

Burada İl Seçim Kurulu Başkanından mazbatasını alan Bakan Kirişci, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlı yürüyüşüne devam ettiğini vurguladı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Kirişci, “Verdiğiniz oylarla bize verdiğiniz milletvekili görevini üzerimizde ateşten gömlek olarak gördüğümüzün altını çizmek isterim. Bu göreve layık olmak, sizlere layık olmak için ter dökmeye devam edeceğiz. Üreticisi, esnafı, işçisi, kadını, erkeği, STK’sı, iş dünyası ile hepimizin paydası Kahramanmaraş’a hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Bugünden itibaren bizler tüm Kahramanmaraş halkının vekiliyiz. Bize oy veren, oy vermeyen tüm hemşerilerimize hizmet edeceğiz. Bu topraklarda kardeşliğimizi güçlendirecek her türlü adımı atacağız ve büyük Türkiye olacağız. Bu süreçte büyük emek veren bütün partililerimize teşekkür ediyorum. Nerede olursak olalım, başarılı hizmetlerde vatandaşlarımızın gönlünde taht kurmaktır. Türkiye Yüzyılının şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

