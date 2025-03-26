Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Ocak ayından itibaren Türkiye'de yaklaşık 256 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Gıda denetimlerinde halkın sağlığına yönelik riskli gördüğümüz yaklaşık 5 bin 500 işletmeye idari para cezası uyguladık." dedi.

Dilber, söz konusu denetimlerde 500 milyon liradan fazla idari para cezası uyguladıklarına işaret ederek, halkın sağlığı ve gıda güvenliği yönünden riskli gördükleri 150 işletme hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Denetimlerin 126 binine yakınını ramazanda gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Dilber, "Ramazan ayı denetimlerinde de yaklaşık 220 milyon lira idari para cezası uyguladık." diye konuştu.