TARMAKBİR, 31. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Haziran 2023 Cumartesi Günü Ankara'da yapıldı. Tek listenin oylandığı Genel Kurulun ardından toplanan TARMAKBİR Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, BAŞAK Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu'na teslim etti. Birliğin eski Başkanı Şenol Önal, bayrağı TARMAKBİR’de BAŞAK Traktör’ü temsil eden Gökhan Bayramoğlu'na devretti.



Genel Kurul'un kapanışında bir teşekkür konuşması yapan Gökhan Bayramoğlu "Bizlere güvenen ve destekleyen üyelerimize, şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. Geçmiş dönemlerde edindiğimiz tecrübeleri, yeni dönemin şevk ve heyecanıyla harmanlayıp, üyelerimizin desteğiyle çok daha başarılı işler yapacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.



109 yıldır tarım sektörüne öncülük eden BAŞAK Traktör, tecrübelerini Gökhan Bayramoğlu aracılığıyla tarım sektörüne aktarmaya devam edecektir. Bayramoğlu, BAŞAK Traktör Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ediyor.



TARMAKBİR Hakkında

Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Derneği (TARMAKBİR), 1978 yılında kurulmuştur. Derneğin ana iştigal konusu tarımsal mekanizasyonun sağlanması yönünde çalışmalar yapmak ve bu alanda çalışan kişi ile kuruluşlar arasında işbirliği ve iletişim sağlamaktır. Birlik, başta üyeleri olmak üzere tarım makinaları imalatçılarına mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek ve desteklemek, pazar durumu ve ekonomik koşullara göre üyelerini bilgilendirmekle yükümlüdür. TARMAKBİR’in 195 üyesi bulunmaktadır.