Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarında bir otomobil ile cip sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı. Sürücüler birbirine küfrederken, bunun üzerine otomobilden inen 3 kişi bagajı açmaya çalıştı.

Bir süre sonra bagajı açan şahıslar pompalı tüfek çıkarırken, bunu gören cip sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. 3 şahıstan biri pompalı tüfekle cip sürücüsünün arkasından ateş açtı.

Pompalı tüfekle ateş açan kişi yakalandı

Sosyal medyaya görüntünün düşmesinin ardından, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Olaydan yaklaşık 1 saat sonra, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi ara sokaklarında araç içerisinde saklanan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.