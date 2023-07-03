Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok tarihi yapı hasar alırken bazıları da yıkıldı. Ancak Ulu Camiinin yakınında bulunan Taş Medrese 6 Şubat’ta yaşanan büyük depremlerde bile hasar almadı.

Medrese, mescit ve türbeden oluşan küçük bir külliye şeklinde inşa edilen,Taş Medrese, çeşitli onarımlar görerek günümüze kadar ulaşmayı başardı.

Eşsiz mimarisi ve orijinal dokusuyla görenleri kendine hayran bırakan Taş Medrese’nin, 6 asır önce Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Alaüddevle Bey Bey’in kızı adına yapıldığı biliniyor. Açık avlulu plan tipinde olan Taş Medrese, Selçuklu mimarisini andırıyor.

Türbe içten yaklaşık 5×5 m ölçülerine sahip olup, üstü kare piramit şeklinde örtülmüştür. Yanında bulunan Tarihi Ulu Camiinin büyük depremlerde minaresinin yıkılması sebebiyle Taş Medrese’nin içerisinde bulunan mescit vatandaşların hizmetine açıldı.