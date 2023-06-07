Genel Kurul'da, TBMM Başkanı adaylarının isimleri okunduktan sonra Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, oylamanın gizli yapılacağını belirterek, uyulması gereken kuralları Genel Kurul'un bilgisine sundu.

Daha sonra Genel Kurul'da meclis başkanı seçiminin birinci tur oylama işlemine geçildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu

İlk 2 turda seçilebilmek için 400 milletvekilinin oyu gerekli

Gizli oyla yapılacak seçimin birinci ve ikinci turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turunda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu

Numan Kurtulmuş ilk turda 317 oy aldı

İlk turda; AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. Boş oy kullanılmadı. 6 oy geçersiz sayıldı.

Meclis başkanı seçiminin ilk turunda yeterli çoğunluk sağlanamadığını belirten Bahçeli, ikinci tur oylamasının başladığını duyurdu.

İkinci turda da yeterli çoğunluk sağlanamadı

İkinci turda; AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 41, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 15, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 21, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. Boş oy kullanılmadı. 3 oy geçersiz sayıldı.

Serap Yazıcı Özbudun ve Mustafa Yeneroğlu adaylıktan çekildi.

Kurtulmuş TBMM Başkanı oldu

TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 160 , Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 43, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 4 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu

Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu (301 milletvekili) sağlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 30. Başkanı oldu.

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi.

"Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz"

TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş kürsüye gelerek Genel Kurul'da teşekkür konuşması yaptı.

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Birinci Meclis'in kuruluşundan ve Cumhuriyetimizin ilanından 100 sene geçmiş oldu. Türkiye büyük kazanımlar elde etti. Millet olarak yeni hedefler, yeni ufuklar koymak durumundayız. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hepimiz omuz ve güç vereceğiz. Fevkalade önemli bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Bu millet bize bir imkan ve fırsat vermiştir. Bu imkanı milletin verdiği destekle sonuna kadar çalışarak göstereceğiz. Daha güçlü, daha büyük Türkiye için canla başla çalışacağız.

Bir seçim daha geride kaldı. Bazen birbirimize karşı tahammülsüzlükler çıkmış olabilir. Ama burada 16 farklı siyasi partinin yer aldığı bir Meclis, demokrasimiz adına bir zenginliktir. Fikirlerimizi tartışacağız, partilerimizin görüşlerini ifade edeceğiz ama asla ellerimizi yumtuk sıkmadan, birbirimizi kırmadan konuşacağız. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte kuracağız. Her bir milletvekilimize 'hoş geldiniz' diyorum.

Milletimiz Türkiye'nin yeniden lideri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmiştir. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın güçlü bir şekilde gerçekleşmesi için mücadelemizi vereceğiz. Meclis başkanlığı görevini tüm siyasi partilerle diyalog içinde sürdüreceğimin bir kere daha altını çizerek söylemek isterim. Milletimizin bizden beklentisi yeni bir anayasadır"

Numan Kurtulmuş kimdir?

Numan Kurtulmuş, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "doçent" unvanını alan Kurtulmuş, ABD'de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü, 2004'te profesör oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında ders veren Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2008'de Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Kurtulmuş, 1 Kasım 2010'da Halkın Sesi Partisini (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012'de bütünleşme kararı alarak AK Parti ile birleşince, Kurtulmuş, AK Parti'de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu

62. Hükümet'te Başbakan Yardımcılığı, 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü görevlerini üstlenen Numan Kurtulmuş, 65. Hükümet'te yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

AK Parti 6. Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçilen Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

Numan Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babası.