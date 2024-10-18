Kahramanmaraşlı Mehmet Şen, doğuştan gelen Madelung Deformitesi hastalığı ile uzun süredir mücadele ediyor. Son dönemlerde hastalığının ilerlemesiyle birlikte Şen, artık günlük işlerini bile yapamaz hale geldi. Kolunu kullanamayan Mehmet Şen, doktorların uyarılarına göre tedavi edilmezse omuzunu da kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir.

Devlet hastanelerinde tedavi arayışına giren Şen ve ailesi, ameliyatın yüksek risk taşıması nedeniyle çareyi Gaziantep’teki özel bir hastanede buldu. Ancak ameliyat için gerekli olan 350 bin liralık masrafı karşılayamayan Mehmet Şen, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Ailesi, bu zor süreçte tüm çabalarına rağmen maddi engellerle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, tedavi için destek çağrısında bulundu.