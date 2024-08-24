Kahramanmaraş Tekerek yolunda hareket halinde olan bir araç, aniden alev aldı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, hızlıca aracını durdurarak yangına müdahale etti. Olay, çevrede paniğe neden olurken, AKDO çalışanlarının da yangın tüpleriyle müdahale etmesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, kısa sürede tamamen söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Şans eseri, yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Sürücünün ve AKDO çalışanlarının hızlı müdahalesi, olası daha büyük bir felaketi önledi. Yaşanan olay araç bakımlarının ve araçlarda yangın tüpü bulundurmanın önemini sürücülere bir kez daha hatırlattı.