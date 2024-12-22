ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, endeksin, Türkiye’nin dijital altyapı, yenilikçilik kapasitesi, sektörel yapısı, teknoloji çıktıları ve yaşam kalitesi çerçevesinde oluşturulduğunu söyledi. Başkan Ardıç, “Endeksin ulusal boyutta teknoloji aktörleri arasında etkileşimin artırılması ile ülkemizin küresel düzeyde rekabetçiliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

ASO-İLTEK, yalnızca teknolojik göstergelere dayanan bir sıralama olmaktan öte, her ilimizin güçlü ve zayıf yanlarını tespit ederek tüm bölgelerimizin teknolojik ve dijital dönüşüme uyumunu sağlamayı amaçlamaktadır. Endeks sonuçları, ülkemizin teknolojik gelişim sürecinde hangi illerin daha fazla desteğe ve yatırıma ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Endeksin bu özelliğiyle politika yapıcılar için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyacağını değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verdi. Sıralamada Ankara birinci, İstanbul ikinci sırayı alırken, Kahramanmaraş genel sıralamada 55. sırada yer aldı. Araştırma ve yenilikçilik kapasitesinde 49'uncu olan Kahramanmaraş, yaşam kalitesi ve iş gücü çekiciliğinde ise 71. sırada yer buldu.