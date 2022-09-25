Kahramanmaraş’ta şehir ve işletme gezisi yapan İHTİB yönetimi, daha sonra Başkonuş Yaylası’na geçerek yönetim kurulu toplantısı düzenledi ve ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkonuş Yaylası’ndaki toplantıya Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, İTHİP yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz Öksüz; “İstanbul’dan gelen arkadaşlarımız renk kattılar. Burada tekstil sektörümüz gücünü gördüler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ise Buradaki meslektaşlarımız Türkiye’nin en büyük sanayicileri. Onlarla iş dünyasından zaten tanışıyoruz. Onlardan da memnun kaldıklarını duymak bizi ayrıca memnun etti” diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ımızın her ortamda, her yerde tanıtımına önem veriyoruz. Dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, İTHİB Yönetim Kurulu Toplantısı’nın Kahramanmaraş’ta düzenlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.