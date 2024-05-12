İsrail’in başkenti Tel Aviv yüzlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konutunun önünde hükümet karşıtı protesto düzenledi.
İşgal polisleri, esir takas anlaşması yapılması için gösteri düzenleyen halkına sert müdahalelerde bulundu.
Protestocuların Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu çıkışlarına kurulan barikatları aşmaya çalışması sonucu polis ile aralarında arbede çıktı.
Atlı polisler ve tazyikli su kullanılarak göstericiler dağıtılmaya çalışırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)