Aylık ve Yıllık TÜFE Değişimi:

Aylık enflasyon (Temmuz 2025): %2,06

Yıl başından bu yana (Aralık 2024'e göre): %19,08

Yıllık bazda (Temmuz 2024’e göre): %33,52

12 aylık ortalama bazlı artış: %41,13

Harcama Gruplarına Göre Yıllık Değişimler

Temmuz ayında en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunda yıllık bazda fiyat artışları şöyle gerçekleşti:

Konut: %62,01 (Yıllık değişime etkisi: %9,03)

Gıda ve alkolsüz içecekler: %27,95 (Etkisi: %6,94)

Ulaştırma: %26,57 (Etkisi: %4,35)

Aylık Değişimlere Göre Ana Harcama Grupları

Temmuz 2025 itibarıyla aylık bazda en dikkat çeken değişim konut grubunda yaşandı:

Konut: %5,78 artış (Aylık değişime etkisi: %0,95)

Ulaştırma: %2,89 artış (Etkisi: %0,45)

Gıda ve alkolsüz içecekler: %0,07 artış (Etkisi: %0,02)

Enflasyon Sepetindeki Ürün Değişimleri

TÜFE endeksinde yer alan 143 temel başlıktan:

120’sinde fiyat artışı ,

18’inde fiyat düşüşü ,

5’inde ise değişim olmadı.

Bu durum, Temmuz ayında genel fiyat seviyelerinde yaygın bir artış olduğunu gösteriyor.

Değerlendirme ve Beklentiler

Temmuz ayı enflasyon verileri, yıllık oranın düşüş eğiliminde olduğunu ortaya koyarken, aylık bazda özellikle konut ve ulaşım gruplarındaki fiyat artışları dikkat çekti. Özellikle konut sektöründeki %62'lik yıllık artış, hane halkı bütçesini etkilemeye devam ediyor.