Yaklaşık 60 öğrencinin kabul edileceği sınava, 250 civarında öğrenci katılarak yoğun ilgi gösterdi.

Öğrenciler, sınavda başarılı olabilmek için büyük çaba sarf ederken, okulun sağladığı imkânlar da dikkat çekti.

Bünyesinde pansiyon, sosyal etkinlik alanları ve zengin akademik olanaklar barındıran okul, nitelikli eğitim hedefiyle yola çıkıyor.

Burada açıklamalarda bulunan Meslek Dersleri Öğretmeni Şaban Bayraktar, proje okulunun misyonu hakkında bilgi verdi ve imam hatip ortaokullarının hem akademik hem manevi gelişim açısından önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Okul Müdürü Ayşegül Erafşar ise sınava katılan tüm öğrencilere başarılar dileyerek, “Bizler geleceğe umutla bakan, donanımlı nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen sınav, velilerden de büyük ilgi gördü.