Kahramanmaraş'ta etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 46 dereceyi gösterdi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, havuz ve gölge alanları tercih etti.

Bazı vatandaşlar, yüksek kesimlerde ve baraj kenarlarında serinlemeye çalıştı. Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.