Terörle mücadele ekipleri teröristlere göz açtırmıyor...
Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleşti.
14 şahıs yakalandı
İHA'nın haberine göre, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şahıs yakalandı.