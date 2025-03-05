İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki il jandarma komutanlıkları tarafından aralarında Kahramanmaraş’ında olduğu 22 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-48" operasyonları yapıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 22 ilde düzenlenen "Gürz-48" operasyonlarında 2 haftada 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini duyurdu.