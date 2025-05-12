Adım adım terörsüz Türkiye...

Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru giden süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kararlı tutumuyla Bahçeli'ye hep destek verdi.

Peki, terörsüz Türkiye sürecinde son 8 aylık süreçte neler yaşandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim'de Meclis'in açılışındaki konuşmasında yaptığı 'iç cephe' vurgusu sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli inisiyatif aldı.

Bahçeli'den tarihi çağrı

Genel Kurul'da, DEM Partililerle tokalaştı. Bahçeli, 15 Ekim'deki partisinin grup toplantısında da terörün bitirilme çağrısını ilk kez dile getirdi.

"Türkiye'ye getirilirken, 'Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin."

Bir hafta sonra adres yine Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisiydi. Bahçeli, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili ilk değerlendirmelerini 30 Ekim'de yaptı. Sürece ilişkin desteğini vurguladı:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik."

Türkiye terör belasından kurtuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle "hedef artık; 'Terörsüz Türkiye'ydi." Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ideal doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonla hareket ettiğine dikkati çekti.

İmralı ile ilk görüşme 28 Aralık'ta

Gelişmelerle beraber DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığı'nın izniyle 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Heyet, sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. AK Parti başta olmak üzere Meclis'teki partilerle de görüşme trafiği sürdü.

İmralı'dan PKK'ya "silah bıakın" çağrısı

İmralı ile ikinci görüşme 22 Ocak'ta yapıldı. Ardından DEM Parti heyeti bu kez Irak'ın kuzeyinde IKBY yetkilileriyle temaslarda bulundu. 27 Şubat'ta İmralı ile olan üçüncü görüşme sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. İmralı'dan terör örgütü PKK'ya kendisini feshetme çağrısı geldi.

DEM Parti'nin Meclis'te başta AK Parti ve MHP olmak üzere partilerle ikinci tur görüşmeleri sürecin önemli sac ayaklarından biri oldu. Ramazan Bayramı'nda AK Parti 10 yıl sonra, MHP ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyeti 10 Nisan'da kabul etti

Sonrasında asıl ve kritik görüşmenin adresi Beştepe oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan'da DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti.

21 Nisan'da Sırrı Süreyya Önder'in yer alamadığı DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitti. 24 Nisan'da, DEM Partili yetkililer Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

Sırrı Süreyya Önder'in 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli taziye mesajlarını art arda paylaştı. Bahçeli, Meclis'te Önder'i anma programına katılarak 'Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteği bir kez daha gösterdi.

Terörsüz Türkiye başarıyla sonuca ulaştı

Sabır, özveri, büyük bir kararlılıkla yürütülen 8 aylık "Terörsüz Türkiye" süreci başarıyla nihayete erdi.

Önce DEM Parti terör örgütü PKK'nın, 5-7 Mayıs'ta kongresini topladığını ve İmralı'nın çağrısı doğrultusunda kararlar alındığını duyurdu. Ardından PKK'nın fesih kararı aldığı ve silah bırakacağı açıklandı.

Böylece Türkiye, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorunundan kurtularak önemli bir eşiği geride bıraktı.