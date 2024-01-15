Hülya Mercen'in, PKK’nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye’ye geçeceği istihbaratı alındı. MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Bölgedeki ajanlar Mercen'in hareketliliğini MİT’e haber verdi. MİT ve TSK’nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen Metina’da etkisiz hale getirildi.

Öte yandan MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.



