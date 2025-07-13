Görgü tanıklarının ifadelerine göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir araç sürücüsü, Moda Sokak'ın tek yön uygulamasını ihlal ederek ters yönde ilerlemeye başladı.

Bu durum, karşıdan gelen araçların ve yayaların güvenliğini tehlikeye atarken, kısa sürede trafikte kaosa yol açtı.

Ters yönde ilerlemekte ısrar eden sürücünün, diğer sürücülerin uyarılarına rağmen geri adım atmaması üzerine sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte kavga çıktı.

Moda Sokak sakinleri ve çevre esnafı, bu tür trafik ihlallerinin sıklıkla yaşandığını ve çözüm bulunması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.