Kaza, Seymen Mahallesi mevkiindeki Çorlu Havaalanı yolunda meydana geldi.

Yolunu karıştırarak İstanbul yolu bağlantı noktasından havaalanı istikametine ters yönden giren B.B. idaresindeki otomobil ile N.O. idaresindeki yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

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Kaza sonrası otomobil şoförü B.B. ve araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralı 5 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber