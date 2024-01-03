BYD'nin öne geçmesi, Çin'in elektrikli araç (EV) süper gücü olarak ortaya çıkışının altını çiziyor.

Hargreaves Lansdown'un para ve piyasalar sorumlusu Susannah Streeter, üstünlük mücadelesinin 'elektrikli araç pazarının ne kadar rekabetçi hale geldiğinin yeni kanıtı' olduğunu söyledi ve 'Çin'in sektördeki artan nüfuzuna' dikkat çekti.

Streeter, "BYD, adını hiç duymadığımız büyük bir marka olduğunu iddia ediyordu, ancak Çin'de bilinen bir marka ve dünya çapında elektrikli araç satışları artarken izlenmesi gereken bir marka" dedi.

Tesla, 2023 yılı boyunca 1,8 milyon araba sattı; bu, 2022'ye göre yüzde 38 artış demek. Ancak Musk'ın 2 milyonluk hedefinin altında kaldı.

BYD geçen yıl plug-in hibritler de dahil olmak üzere toplam 3 milyon otomobil satarak şirketin kendisini 'yeni enerji araçları' alanında 'dünya şampiyonu' olarak tanımladı.

Tesla, 790 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli otomobil üreticisi olmaya devam ediyor.