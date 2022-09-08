Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, taahhüt edilen sürede tamamlanarak 9 Eylül Cuma günü trafiğe açılacak Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak’ta incelemelerde bulundu. Meclis üyelerinin de yer aldığı inceleme ziyaretinde Başkan Hayrettin Güngör, bölgede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. 80 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen ve şehir merkezinin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak projeden duyduğu memnuniyeti belirten vatandaşlar da Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Taahhüt Ettik, Tamamladık

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Taahhüt ettiğimiz süre içerisinde tamamlayarak yarın trafiğe açacağımız Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak’ta incelemelerde bulunduk. Bölgede hemşehrilerimizle de bir araya geldik. 90 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız köprülü kavşağımızla ilgili hemşehrilerimiz memnuniyetlerini ifade ettiler. Hamdolsun çok olumlu geri dönüşler aldık. İnşallah yarın saat 16.00’da açılışımızı da gerçekleştireceğiz. Şimdiden kahraman şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kaydetti.