02.02.2025 tarihinde Firkan Tüysüz Stadı'nda oynanması gereken Bölgesel Amatör Ligi müsabakasının öncesinde, Onikişubatspor futbolcuları ısınmaya çıktığı sırada Siverek Belediyespor oyuncularıyla çatışma yaşadı. Olayların ardından maç, hakem tarafından tatil edildi. TFF Yönetim Kurulu, bu olaylar üzerine Futbol Müsabaka Talimatı’na dayanarak kararını verdi.

Olaylar Maçın Tatil Edilmesine Sebep Oldu

10.03.2025 tarihinde yapılan toplantıda TFF Yönetim Kurulu, 02.02.2025 tarihinde Siverek Belediyespor ile Onikişubat Spor Kulübü arasında oynanması gereken Bölgesel Amatör Ligi müsabakasının hakem tarafından tatil edilmesine karar veren olayları inceledi. Maçın başlamadan önce, Onikişubat Spor Kulübü futbolcularının ısınmaya çıkacağı sırada Siverek Belediyespor futbolcularıyla çatışma yaşandığı bildirildi. Olayların büyümesi üzerine maç hakem tarafından tatil edildi.

Onikişubatspor Hükmen Galip!

Futbol Müsabaka Talimatı'na göre, maçın tatil edilmesi üzerine, TFF Yönetim Kurulu ve AFDK, Siverek Belediyespor takımını hükmen 3-0 mağlup sayarak, Onikişubat Spor Kulübü'nü ise 3-0 galip sayma kararı aldı.