Yönetim Kurulu Genel Merkezde Toplandı



Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Yönetim Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısını Ankara’daki genel merkezde gerçekleştirdi. Toplantıya, TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın yanı sıra Başkan Vekili Cafer Esendemir, Başkan Yardımcıları Levent Altun, Rüstem Kaya Tepe, Mehmet Aydın, Mali Sayman Derya Akbıyık ve yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Avni Gelendost, Süleyman Akbulut, Sermet Çuhadar, İsmail Aydın, Ali Cem Çon ve Ercihan Çakmak katıldı.

2025 Yılı Çalışma Programı Görüşüldü



Toplantıda, 2025 yılına dair hedefler ve çalışma programları detaylı bir şekilde ele alındı. Genel Başkan Yılmaz Karaca, toplantının ardından yaptığı açıklamada, TGF’nin bu yıl daha yoğun bir tempoyla çalışacağını vurguladı.

“Gazetecilerin Sorunlarını Çözmeye Odaklanacağız”



Genel Başkan Yılmaz Karaca, 2025 yılının gazeteciler için daha özgür ve rahat bir çalışma ortamı sunmasını temenni ettiklerini belirtti. Karaca, “TGF olarak 2025 yılının hedeflerini ve çalışma programını masaya yatırdık. Yeni dönemde çok daha fazla çalışacağız. Gazeteciler, özellikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar başta olmak üzere, birçok konuda ciddi sıkıntılar yaşıyor. 2025 yılında gazetecilerin önündeki sorunların çözüldüğü ve daha özgür bir şekilde görevlerini yapmalarının sağlandığı bir yıl olmasını diliyoruz” dedi.

“Anadolu Basınının Sesi Olmaya Devam Edeceğiz”



Karaca, TGF’nin Anadolu basınının sesi ve soluğu olmaya kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Yerel medya kuruluşlarının yaşadığı zorluklara değinen Karaca, 2025 yılında bu alanda da çözüm odaklı adımlar atacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantı, TGF’nin 2025 yılı boyunca yürüteceği projelerin ve çalışmaların belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.