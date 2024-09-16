THY'ye ait İstanbul-Londra seferini yapan uçakta kendini bilmez B.G isimli yolcu, kabin memurlarına ağza alınmayacak ifadelerle saldırdı. Dakikalarca sadece küfürler savuran B.G, olaya müdahale eden polisleri de aldırmayarak hakaretlerini sürdürdü. Polis memurlarına kendisini tutamayacaklarını söyleyen kişi, 10 bin TL’ye bilet aldığını, yanındaki yolcunun ise 4 bin TL’ye aldığını söyledi. 10 tane fabrikasının olduğunu öne sürerek bağırmaya devam eden şahıs, polislerin “500 tane de fabrikan olabilir. Bu kadar insanı rahatsız etmeye hakkın var mı senin? Sakin ol sana yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sen ne istiyorsun?” sorusu üzerine “boş konuşmayın abicim ben o karının işten çıkmasını istiyorum.” diyerek boş koltuklara vurmaya başladı. Sinirlerin iyice gerildiği uçakta o anlar bir cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcunun kara listeye eklendiğini ve hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. B.G'nin gözaltına alındığı görüntüleri, İstanbul Valisi Davut Gül 'Beklenen son' notuyla paylaştı.

THY KARA LİSTEYE EKLEDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, B.G isimli yolcunun kara listeye eklendiğini ve hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.