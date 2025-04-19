Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelini artırmak ve dünya çapında daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Türk Hava Yolları Kahramanmaraş Tanıtım Toplantısı” geniş katılımla gerçekleştirildi.

Ramada Otel’de düzenlenen toplantıya katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’a yönelik uçuş seferlerinde artışa dikkat çekerek, “2019 yılında Kahramanmaraş’a Türk Hava Yolları 9, Ajet ise 5 olmak üzere haftada 14 uçuş gerçekleştiriliyordu. 2023 yılında ise bu rakam 18’e, bu yıl içerisinde ise 24’e çıkacak. Turizm faaliyetlerinin artmasıyla bu rakam daha da yükselecek” dedi. Bolat ayrıca, Kahramanmaraş’ın tanıtımı için Çin, Hong Kong, Malezya, Tayvan ve Avustralya’dan tanıtım turları düzenleyeceklerini, THY'nin resmi internet sitesinde Kahramanmaraş’ı anlatan videolar yayımlayacaklarını belirtti. Şehre 4 Milyon Dolarlık tanıtım desteği sağlayacaklarının da müjdesini verdi.