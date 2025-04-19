Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelini artırmak ve uluslararası alandaki tanıtımını güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Türk Hava Yolları Kahramanmaraş Tanıtım Toplantısı”, geniş katılımlı bir programla Ramada Otel’de gerçekleşti.

Toplantıya Türk Hava Yolları’nın üst düzey yöneticileri, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından önemli isimler katıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi de toplantıya katılarak, şehirdeki ulaşım altyapısına yapılan yatırımlardan dolayı Türk Hava Yolları yönetimine teşekkürlerini iletti. Bununla birlikte, ulaşım alanında hâlâ çözüm bekleyen sorunlar dile getirilerek çözüm için iş birliği çağrısında bulundu.

Katılımcılar, Kahramanmaraş’ın kültürel ve ekonomik kalkınmasına yönelik bu tür organizasyonların önemine vurgu yaparak programdan memnuniyetle ayrıldı.