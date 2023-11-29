Tıbbi Sekreteler Günü, tüm dünyada her yıl 29 Kasım'da kutlanıyor. İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1965 yılında kutlanan Tıbbi Sekreterler Günü'nde sağlık çalışanlarının önemine dikkat çekiliyor.

TIBBİ SEKRETERLER GÜNÜ MESAJLARI

"Ülkemizin her köşesinde, kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük özveri ve hasssasiyetle çalışan, başta hastanemizde görev yapan, tüm tıbbi sekreterlerimizin gününü kutlar, görevlerinde başarılar dileriz."

"Sağlık hizmet sunumunda önemli bir görev üstlenen, büyük özveri ve hassasiyetle çalışan tüm tıbbi sekreterlerimizin “Tıbbi Sekreterler Günü” kutlu olsun."

"Sağlık sisteminde; hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları arasında iletişimi başarıyla yöneten siz Tıbbi Sekreterlerimizin 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü’nü kutlarız. "

"29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü vesilesiyle, sağlık kuruluşlarımızda kaliteli hizmet vermenin ayrılmaz parçası olan tıbbi sekreterlerimizin Dünya Tıbbı Sekreterlik gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

"Nitelikli sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan fedakâr Tıbbi Sekreterlerimizin Dünya Tıbbi Sekreterler Günü'nü Kutlarız."

"Hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında iletişimi sağlayan, sağlık kurumlarındaki sisteminin sorunsuz çalışabilmesi adına büyük fedakarlık gösteren, camiamızın ayrılmaz bir parçası fedakar tıbbi sekreterlerimizin Dünya Tıbbi Sekreterler Günü’nü kutluyor, başarılar diliyorum."