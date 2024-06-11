Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi birçok ilde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketlerin incelendiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına bakıldı.

Ayrıca etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Meyve ve sebze reyonlarında da ürünlerin menşe ve geliş fiyatları, Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)