Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son dönemlerde sosyal medya fenomenlerinin karanlık yüzleri ortaya çıkıyor.
Gündemde sıkça konuşulan Dilan Polat'ın soruşturmaları sürerken, bir başka fenomen hakkında daha suç bulunduğu belirlendi.
TikTok fenomeni Melek Azad, dekolteli kıyafetleri ve vücut hatlarıyla dikkat çeken isimler arasında.
2 yıl 3 ay hapis cezası
Dans videolarıyla 7 milyon 300 bin takipçi elde eden fenomen, Şanlıurfa Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, kasten yaralama suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Melek Azad lakaplı Fatma Demir de yakalandı.
Evinde yakalandı
Sosyal medya fenomeni, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Sosyal medyada 7 milyon 300 bin takipçisi bulunan Demir, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.Kaynak: Haber Merkezi