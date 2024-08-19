ABD'li içerik üreticileri Dalton ve Victoria Mason'la yaşayan Apollo'nun TikTok'ta 2,8 milyon ve YouTube'da 1,3 milyon civarında takipçisi var.

Çift, 2020'den beri kendileriyle yaşayan 4 yaşındaki gri papağanı eğitiyor.

Apollo, 13 Aralık 2023'te 12 nesnenin ismini 3 dakika içinde söyleyerek bir dünya rekoruna imza attı.

Guinness Dünya Rekorları 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, böcek, kitap ve çorap gibi 12 şeyin adını söyleyen Apollo'nun üç dakika içinde en çok nesneyi tanımlayan papağan rekorunu kırdığını duyurdu.

Mason çifti, papağanın başarısıyla ilgili "Amacımız hayvanların doğal zekasıyla ilgili farkındalık yaratmak" diyerek ekliyor:

"Unvanımızın, 'kuş beyinli' ifadesinin anlamını değiştirmesini umuyoruz."

Gri papağanlar, en yüksek zekaya sahip hayvan türlerinden biri. Daha önceki çalışmalarda gri papağanların, en az 5 yaşındaki çocukların bilişsel seviyesinde olduğu ortaya konmuştu.

Mason çifti, papağanlarını eğitirken Dr. Irene Pepperberg'ün metotlarından yararlandıklarını ve Apollo'nun en sevdiği atıştırmalık olan antep fıstığı kullandıklarını söylüyor. Bu yöntemde bir kişi papağana yeni şeyler öğretirken, başka biri de hayvanla beraber öğreniyormuş gibi davranarak vermesi gereken tepkileri gösteriyor ve ona model oluşturuyor.

Yıllardır Alex isimli bir gri papağanla çalışan Dr. Pepperberg, hayvanın çıkardığı seslerin taklidin ötesine geçtiğine dair bulgular edinmişti.

Alex, 6'ya kadar saymanın yanı sıra pek çok nesne ve rengin ismini de biliyor.