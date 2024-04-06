Sosyal medyada paylaşılan bir video izlenme rekorları kırdı. Genç bir kadın evinde yemek yaparken çektiği anları TikTok'ta yayınladı.Ancak bu sırada ocaktan sıçrayan ateş aspiratöre sıçradı. Aspiratör bir anda alev aldı.Yangın tüm mutfağa sıçradı. Dehşete düşen genç kadın ise ne yapacağını şaşırdı. "Evim yanıyor" diye bağırmaya başladı.Bir süre sonra yangını üfleyerek söndürmeye çalışan kadın "Nasıl söndüreceğim bunu aspiratörüm yanıyor" diyerek dert yandı.Ardından musluktan doldurduğu bir bardak su ile çıkan yangını söndürmeye çalıştı.