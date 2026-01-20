Elbistan–Darende yolunda etkili olan şiddetli tipi ve yoğun kar, ulaşımı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan iki vatandaş, dondurucu soğukta ölümle burun buruna geldi.

Hızı saatte 70 kilometreyi aşan fırtına ve görüş mesafesini sıfıra indiren tipi nedeniyle zor şartlarda çalışan Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Darende’nin Yeniköy Mahallesi ile Elbistan’ın Büyükyapalak Mahallesi arasındaki vadide mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için tüm ekipler seferber oldu.

Yer yer 1 metreyi bulan kar ve şiddetli fırtınaya rağmen Karayolları, Elbistan İtfaiyesi, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri saatler süren yoğun bir çalışmanın ardından donmak üzere olan iki kişiye ulaştı.

Kurtarılan vatandaşlar ambulansla hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.