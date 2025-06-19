Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR devrildi, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki Döngele mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 19 ADD 972 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarına savrulan TIR, şiddetli çarpmanın etkisiyle yan yattı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, TIR'ın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.