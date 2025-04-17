Okul tarafından düzenlenen “Tirşik Şöleni”, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla adeta bir kültür buluşmasına dönüştü.

Geleneksel lezzet olan tirşik çorbası, okulun bahçesinde kaynadı, birlik ve beraberlik kazanlarda pişti.

Etkinliğe öncülük eden Okul Müdürü Fatih Temiz, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş’ın yerel değerleri sadece sofrada değil, eğitimde de yaşatılmalı. Bu topraklarda büyüyen her çocuğumuz, tirşik gibi bin yıllık lezzetleri tanımalı. Biz bugün sadece çorba içmedik, aslında bir kültürü yaşattık.”

Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenen bu lezzetli buluşmanın, öğrencilere kültürel bilinç kazandırmada önemli rol oynayacağı vurgulandı.