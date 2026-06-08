Çevreci ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehirde her geçen gün artan elektrikli araç kullanımına cevap verebilmek amacıyla şarj istasyonu yatırımlarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. KMBB Enerji tarafından Adil Erdem Beyazıt Caddesi’ndeki toplam 400 kilowatt enerji kapasitesine sahip 4 araçlık ultra hızlı şarj alanı olan İzzetbegoviç İstasyonu Türkiye’nin en yenilikçi ve en hızlı şarj istasyonu konumunda.

Bunun yanında, Haydarbey Mahallesi’ndeki toplam 400 kilowatt enerji kapasitesine sahip 6 araç şarj kapsitesine sahip Tekerek İstasyonu da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir’in iştiraki KMBB Enerji tarafından hayata geçirilen yeni yatırımları TOGG Trugo Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Kutlu tarafından yerinde incelendi. Kutlu, Kahramanmaraş’ın, çevreci enerji üretimi, akıllı şarj sistemleri ve yüksek hızlı şarj altyapısıyla Türkiye’ye örnek gösterilen yatırımlar olduğunu ifade etti.

“Yatırımlarımız Hız Kesmeden Devam Ediyor”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarının tüm Türkiye’ye model oluşturduğunu söyleyen TOGG Trugo Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Kutlu, “Trugo olarak tüm Türkiye’deki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi ile beraber Trugo’nun en güçlü sarj istasyonlarını sektöre kazandırdık. Büyükşehir Belediyesine ve KMBB Enerji’ye sektöre kazandırdıkları yatırım için teşekkür ederiz” dedi.

“Türkiye’nin En Hızlı ve Yenilikçi Şarj İstasyonumuzu Şehrimize Kazandırdık”

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu, “KMBB Enerji olaraş şehrimizde son yıllarda önemli yatırımlar kazandırdık. Elektrikli araç sarj istasyonlarımız da KMBB Enerji’nin en önemli yatırımları arasında. Üzeri solar carport sistemleriyle kapatılan, 400 kilowatt enerji kapasitesine sahip 4 araçlık ultra hızlı şarj alanını ile İzzetbegoviç İstasyonu da elektrikli araç şarj istasyonu Türkiye’deki en önemli şarj istasyonları arasında. Türkiye’nin en hızlı, en konforlu en yeşil ve en yenilikçi elektrikli araç şarj istasyonlarını şehrimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş, Türkiye’ye Model Oluyor

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’un şarj ağı markası Trugo; ülke genelinde 81 ilin tamamında, binin üzerinde lokasyonda ve 2 bin 500’den fazla şarj soketiyle sektörün en önemli şarj ağı operatörleri arasında yer alıyor. 400 kilowatt kapasiteli ultra hızlı cihazların yer aldığı Türkiye’nin tek TOGG Trugo Tesisi’nin, Büyükşehir Belediyesi iştiraki KMBB Enerji bünyesinde ilk kez Kahramanmaraş’ta hizmete başlaması ise şehrin elektrikli ulaşım altyapısındaki öncü rolünü ortaya koyuyor.