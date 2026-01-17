TOGG, Türkiye otomotiv sanayisinde yerli ve elektrikli üretimi daha geniş segmentlere taşımak amacıyla önemli bir adım attı. Tescil kayıtlarına göre şirket, 10 farklı yeni model ismi için başvurusunu tamamladı. Bu hamle, TOGG’un küresel pazarda daha güçlü ve çok yönlü bir oyuncu olma hedefini net şekilde ortaya koyuyor.

Genişleyen Model Yelpazesi Dikkat Çekiyor

Tescil edilen isimler arasında T6, T8, T10 ve T12 serileri öne çıkıyor. Bu serilerin;

SUV ,

sedan ,

coupe ,

ticari araç

gibi farklı gövde tiplerini kapsadığı görülüyor. Böylece TOGG’un, yalnızca bireysel kullanıcıları değil, farklı kullanım alanlarına ve ihtiyaçlara sahip kesimleri de hedefleyen geniş bir ürün ailesi oluşturmayı planladığı anlaşılıyor.

İsimlendirme Sistemi Stratejiyi Ele Veriyor

Model adlarında kullanılan kodlar, TOGG’un segment bazlı net bir planlama yaptığını gösteriyor.

“X” ibaresi SUV ve crossover modelleri,

“F” sedan gövde tiplerini,

“B” coupe tasarımları,

“CX” ise doğrudan ticari araç sınıfını temsil ediyor.

Bu sistematik yapı, markanın kısa vadeli değil, uzun soluklu ve planlı bir büyüme stratejisi izlediğine işaret ediyor.

Elektrikli Ticari Araç Sürprizi

CX kodlu modellerle birlikte TOGG’un elektrikli ticari araç pazarına girmesi bekleniyor. Sektör kulislerinde bu araçlar şimdiden “yerli elektrikli hafif ticari” olarak anılmaya başlarken, kamuoyunda “TOGG Doblo” benzetmesi dikkat çekiyor. Henüz resmî bir tasarım paylaşılmasa da;

modern tasarım çizgileri,

yüksek taşıma kapasitesi,

tamamen elektrikli altyapı

en güçlü beklentiler arasında yer alıyor.

Yerli Üretim Vizyonu Ticari Alana Taşınıyor

Bu adımla birlikte TOGG’un, Türkiye merkezli yerli üretim vizyonunu sadece binek otomobillerle sınırlı tutmayarak ticari araç segmentine de taşıyacağı görülüyor. Yeni modellerin ne zaman tanıtılacağı ve üretim takviminin nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.